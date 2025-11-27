Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich auf grünem Terrain

Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 12 831,85 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,473 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,120 Prozent tiefer bei 12 806,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 822,24 Punkten am Vortag.

Bei 12 847,92 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 781,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,10 Prozent zu. Der SMI wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 12 527,59 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 12 207,12 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 27.11.2024, einen Wert von 11 644,01 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 952,60 CHF), Swiss Re (+ 1,10 Prozent auf 142,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 161,15 CHF), Lonza (+ 1,07 Prozent auf 546,80 CHF) und Sonova (+ 1,03 Prozent auf 201,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Roche (-1,15 Prozent auf 309,30 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 104,64 CHF), Swisscom (-0,34 Prozent auf 583,50 CHF), Alcon (-0,03 Prozent auf 63,94 CHF) und Sika (+ 0,03 Prozent auf 158,05 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 008 677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,744 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

2025 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at