Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 12 838,96 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,477 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 12 821,93 Punkte an der Kurstafel, nach 12 831,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 841,85 Punkte, das Tagestief hingegen 12 821,93 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 360,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der SMI mit 12 219,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 709,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 0,98 Prozent auf 159,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 57,48 CHF), Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 958,00 CHF), Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 3 339,00 CHF) und Novartis (+ 0,25 Prozent auf 104,90 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-0,51 Prozent auf 580,50 CHF), Nestlé (-0,49 Prozent auf 79,53 CHF), Alcon (-0,31 Prozent auf 63,74 CHF), Sonova (-0,25 Prozent auf 200,70 CHF) und Swiss Re (-0,21 Prozent auf 141,75 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 379 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 266,946 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,19 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

