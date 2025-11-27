Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fällt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 12 804,65 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,473 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,120 Prozent leichter bei 12 806,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 822,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 806,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 781,60 Punkten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,888 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 527,59 Punkten gehandelt. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 12 207,12 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 11 644,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,16 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,63 Prozent auf 160,40 CHF), Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 940,20 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 141,15 CHF), Holcim (+ 0,32 Prozent auf 74,72 CHF) und Sika (+ 0,28 Prozent auf 158,45 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-0,78 Prozent auf 63,46 CHF), Lonza (-0,48 Prozent auf 538,40 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 104,88 CHF), Roche (-0,38 Prozent auf 311,70 CHF) und Swisscom (-0,26 Prozent auf 584,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 267,744 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

