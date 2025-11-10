Fresenius Aktie

Aktienbewertung 10.11.2025 10:49:48

Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Fresenius SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 47,97 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 115 858 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 46,4 Prozent. Experten erwarten, dass Fresenius SE am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

