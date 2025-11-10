Fresenius Aktie
|47,87EUR
|0,16EUR
|0,34%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,97 €
|
Abst. Kursziel*:
16,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,87
|0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:43
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:10
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:05
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11:05
|Roche Buy
|UBS AG
|11:03
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:02
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:36
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.