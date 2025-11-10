Fresenius Aktie
Kursziel für Fresenius steigt - "Buy"-Einstufung bestätigt - Aktie etwas fester
Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit.
Die Fresenius-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 47,81 Euro zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
