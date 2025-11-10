Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Experteneinschätzung 10.11.2025 13:33:00

Kursziel für Fresenius steigt - "Buy"-Einstufung bestätigt - Aktie etwas fester

Kursziel für Fresenius steigt - "Buy"-Einstufung bestätigt - Aktie etwas fester

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit.

Die Fresenius-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 47,81 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fresenius-Aktie von Hochstufung angetrieben
Fresenius-Aktie verliert trotzdem: Prognose nach besser als erwartetem Ergebnis erhöht
Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten