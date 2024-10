Freundlicher Handel: ATX Prime klettert am Mittag

Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,05 Prozent auf 1 794,36 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,041 Prozent stärker bei 1 794,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 793,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 787,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 797,21 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,648 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2024, den Wert von 1 797,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 845,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, lag der ATX Prime bei 1 589,26 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,69 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 2,33 Prozent auf 26,40 EUR), Wolford (+ 2,07 Prozent auf 2,96 EUR), Rosenbauer (+ 2,04 Prozent auf 35,00 EUR), Palfinger (+ 1,86 Prozent auf 21,85 EUR) und voestalpine (+ 1,85 Prozent auf 19,77 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-3,98 Prozent auf 20,24 EUR), Marinomed Biotech (-3,56 Prozent auf 8,68 EUR), FACC (-2,19 Prozent auf 6,25 EUR), Telekom Austria (-2,16 Prozent auf 8,17 EUR) und Polytec (-1,56 Prozent auf 2,52 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 013 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

