Freundlicher Handel: ATX steigt mittags

Der ATX zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 3 574,72 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 115,260 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 3 557,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 557,74 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 582,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 552,32 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,44 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 3 590,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bewegte sich der ATX bei 3 678,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der ATX einen Stand von 3 031,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 1,81 Prozent auf 62,00 EUR), OMV (+ 1,77 Prozent auf 39,04 EUR), voestalpine (+ 1,59 Prozent auf 19,81 EUR), Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,42 Prozent auf 20,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,16 Prozent auf 85,20 EUR), CA Immobilien (-0,89 Prozent auf 24,40 EUR), BAWAG (-0,58 Prozent auf 68,65 EUR), DO (-0,28 Prozent auf 142,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 7,30 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 64 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,369 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,94 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at