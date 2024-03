Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent höher bei 1 868,48 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,024 Prozent höher bei 1 866,53 Punkten, nach 1 866,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 868,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 866,23 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,311 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 805,76 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.12.2023, bei 1 734,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der SLI einen Wert von 1 782,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,95 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 878,73 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1,57 Prozent auf 11 000,00 CHF), VAT (+ 1,26 Prozent auf 434,50 CHF), ams (+ 0,74 Prozent auf 1,37 CHF), Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 92,58 CHF) und Julius Bär (+ 0,69 Prozent auf 47,94 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil UBS (-0,39 Prozent auf 25,52 CHF), Sonova (-0,36 Prozent auf 275,00 CHF), Richemont (-0,35 Prozent auf 141,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,35 Prozent auf 40,24 CHF) und SGS SA (-0,32 Prozent auf 86,32 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 300 140 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 250,762 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at