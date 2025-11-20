HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Kursentwicklung im Fokus
|
20.11.2025 15:59:10
Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,96 Prozent fester bei 4 755,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,458 Prozent auf 4 732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 710,45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 768,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 732,04 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent zurück. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 4 792,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 615,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 246,63 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,61 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 4,20 Prozent auf 1 663,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,83 Prozent auf 56,00 CHF), Rolls-Royce (+ 2,58 Prozent auf 10,94 GBP), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 165,70 CHF) und Siemens (+ 1,85 Prozent auf 222,65 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen National Grid (-1,47 Prozent auf 11,39 GBP), Novartis (-1,45 Prozent auf 100,74 CHF), GSK (-0,62 Prozent auf 17,62 GBP), Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,07 CHF) und Diageo (-0,21 Prozent auf 16,99 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 780 460 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 335,507 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
