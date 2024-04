Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Mittag im Plus

Am Freitag geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 38 242,41 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,039 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,089 Prozent auf 38 052,09 Punkte an der Kurstafel, nach 38 085,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38 302,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 065,05 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,329 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 39 282,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 109,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wurde der Dow Jones auf 33 301,87 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,40 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,28 Prozent auf 179,37 USD), Microsoft (+ 2,61 Prozent auf 409,46 USD), Dow (+ 1,75 Prozent auf 57,43 USD), Verizon (+ 1,67 Prozent auf 39,88 USD) und Caterpillar (+ 1,50 Prozent auf 343,08 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-9,24 Prozent auf 31,87 USD), Procter Gamble (-0,98 Prozent auf 160,95 USD), American Express (-0,80 Prozent auf 235,21 USD), IBM (-0,78 Prozent auf 167,60 USD) und Travelers (-0,77 Prozent auf 212,35 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12 947 720 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,54 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at