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Index-Performance im Blick 16.04.2026 15:58:58

Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 10 624,89 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 559,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 645,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 555,53 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,221 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 317,69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Wert von 10 235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 275,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,77 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 9,58 Prozent auf 47,81 GBP), Entain (+ 7,49 Prozent auf 6,29 GBP), Ocado Group (+ 3,81 Prozent auf 1,99 GBP), Halma (+ 3,75 Prozent auf 43,41 GBP) und Tesco (+ 3,42 Prozent auf 4,88 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil easyJet (-4,89 Prozent auf 3,72 GBP), Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Airtel Africa (-2,16 Prozent auf 3,53 GBP), Antofagasta (-2,10 Prozent auf 38,09 GBP) und ConvaTec (-1,74 Prozent auf 2,37 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 30 305 354 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,923 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2027 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 32,52 -0,40% 3i plc
Airtel Africa 4,01 -3,28% Airtel Africa
Antofagasta plc 43,45 -3,25% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 170,20 -0,29% AstraZeneca PLC
ConvaTec PLC 2,70 -2,88% ConvaTec PLC
easyJet plc 4,34 -5,10% easyJet plc
Entain PLC Registered Shs 7,09 5,57% Entain PLC Registered Shs
Halma PLC 50,25 4,30% Halma PLC
Intertek plc 55,20 10,18% Intertek plc
Legal & General plc 3,06 0,23% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -0,63% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,26 4,34% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 14,55 -2,18% Rolls-Royce Plc
Schroders PLC Registered Shs 6,65 -0,08% Schroders PLC Registered Shs
Tesco PLC 5,65 4,63% Tesco PLC

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FTSE 100 10 589,99 0,29%

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