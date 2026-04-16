Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Index-Performance im Blick
|
16.04.2026 15:58:58
Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone
Um 15:41 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 10 624,89 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 559,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 645,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 555,53 Punkten.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,221 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 317,69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Wert von 10 235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 275,60 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,77 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 9,58 Prozent auf 47,81 GBP), Entain (+ 7,49 Prozent auf 6,29 GBP), Ocado Group (+ 3,81 Prozent auf 1,99 GBP), Halma (+ 3,75 Prozent auf 43,41 GBP) und Tesco (+ 3,42 Prozent auf 4,88 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil easyJet (-4,89 Prozent auf 3,72 GBP), Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Airtel Africa (-2,16 Prozent auf 3,53 GBP), Antofagasta (-2,10 Prozent auf 38,09 GBP) und ConvaTec (-1,74 Prozent auf 2,37 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 30 305 354 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,923 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
2027 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
14.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Entain PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|32,52
|-0,40%
|Airtel Africa
|4,01
|-3,28%
|Antofagasta plc
|43,45
|-3,25%
|AstraZeneca PLC
|170,20
|-0,29%
|ConvaTec PLC
|2,70
|-2,88%
|easyJet plc
|4,34
|-5,10%
|Entain PLC Registered Shs
|7,09
|5,57%
|Halma PLC
|50,25
|4,30%
|Intertek plc
|55,20
|10,18%
|Legal & General plc
|3,06
|0,23%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-0,63%
|Ocado Group PLC
|2,26
|4,34%
|Rolls-Royce Plc
|14,55
|-2,18%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,65
|-0,08%
|Tesco PLC
|5,65
|4,63%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 589,99
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.