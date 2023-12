Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,18 Prozent stärker bei 4 531,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,950 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 4 522,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 523,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 519,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 540,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 197,36 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 4 254,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 3 942,62 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 17,52 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 540,64 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,34 Prozent auf 25,29 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 181,60 EUR), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 163,40 EUR) und Flutter Entertainment (+ 0,57 Prozent auf 132,30 GBP). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-1,40 Prozent auf 31,45 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 146,40 EUR), Infineon (-0,50 Prozent auf 36,98 EUR), Enel (-0,40 Prozent auf 6,51 EUR) und Eni (-0,24 Prozent auf 14,97 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 918 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 369,114 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,54 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

