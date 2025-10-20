Stellantis Aktie
|8,98EUR
|0,02EUR
|0,25%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Mit den jüngsten Ankündigungen der Autoholding dürfte die Fertigung von 200.000 weiteren Fahrzeugen von Kanada und Mexiko in die USA verlagert werden, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für Gegenwind durch die US-Zölle werde aber die höhere Cherokee-Produktion in Mexiko sorgen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,87 €
|
Abst. Kursziel*:
23,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
