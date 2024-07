Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 4 851,97 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 4 833,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 827,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 833,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 854,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 907,30 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 4 936,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 4 391,41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,52 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 1,56 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens (+ 1,17 Prozent auf 172,44 EUR), UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 38,05 EUR), Infineon (+ 1,09 Prozent auf 33,46 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 3,67 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (-2,36 Prozent auf 6,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 443,40 EUR), Allianz (-0,27 Prozent auf 258,70 EUR), Eni (+ 0,03 Prozent auf 14,10 EUR) und adidas (+ 0,09 Prozent auf 227,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 175 940 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 338,273 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,57 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

