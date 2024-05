Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,29 Prozent auf 4 516,24 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,052 Prozent fester bei 4 505,33 Punkten, nach 4 502,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 530,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 505,33 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,091 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.04.2024, einen Stand von 4 412,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 309,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 043,49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Bei 4 543,01 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,08 Prozent auf 177,32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 48,94 CHF), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 180,92 EUR), Sanofi (+ 0,82 Prozent auf 91,41 EUR) und Unilever (+ 0,82 Prozent auf 43,10 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil National Grid (-10,64 Prozent auf 10,08 GBP), Nestlé (-1,66 Prozent auf 93,48 CHF), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR), Enel (-1,37 Prozent auf 6,57 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,10 Prozent auf 38,67 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der National Grid-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 14 183 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 548,358 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

