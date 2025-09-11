Unilever Aktie

53,30EUR -0,12EUR -0,22%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

11.09.2025 07:26:59

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,17 £ 		Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
10.09.25 Unilever Outperform Bernstein Research
10.09.25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Sell UBS AG
