Unilever Aktie
|53,30EUR
|-0,12EUR
|-0,22%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,17 £
|
Abst. Kursziel*:
16,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|07:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
