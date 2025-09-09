Unilever Aktie

54,16EUR -0,06EUR -0,11%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

09.09.2025 12:47:02

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
54,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46,62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
04.09.25 Unilever Sell UBS AG
03.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
