Unilever Aktie
|53,64EUR
|-0,58EUR
|-1,07%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Mittelfristzielen der Eiscremesparte Magnum auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Die Zielsetzungen für die mittlerweile eigenständige Sparte seien keine große Überraschung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Anleger diesen vertrauten, werde es aber wohl noch einige Quartale dauern. Es seien erst konkrete Beweise dafür notwendig, dass Magnum dazu in der Lage sei, den eigenen Ambitionen konsequent gerecht zu werden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
54,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
46,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
17:17
|Ben & Jerry's: Mitbegründer drängen auf Trennung von Unilever vor Börsengang (Spiegel Online)
|
15:59
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.09.25
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
08.09.25
|LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|53,64
|-1,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.