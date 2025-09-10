Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der gut organisierte Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum belege Verbesserungen im Marketing sowie ein erhebliches Produktivitätspotenzial, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Magnum dürfte allerdings mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet werden als der bisherige Mutterkonzern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
46,43 £
Abst. Kursziel*:
9,84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
46,17 £
Abst. Kursziel aktuell:
10,46%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
