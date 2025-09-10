Unilever Aktie

53,74EUR
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

10.09.2025

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
46,26 £ 		Abst. Kursziel*:
-10,94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
46,26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

