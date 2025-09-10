Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
46,26 £
|
Abst. Kursziel*:
-10,94%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
46,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
|
09.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.09.25
|Ben & Jerry's: Mitbegründer drängen auf Trennung von Unilever vor Börsengang (Spiegel Online)
|
09.09.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.09.25
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|Unilever plc
|53,74
|0,19%
