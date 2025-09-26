Unilever Aktie

50,54EUR -0,48EUR -0,94%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

26.09.2025 17:54:37

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,12 £ 		Abst. Kursziel*:
22,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

