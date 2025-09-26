Unilever Aktie
|50,54EUR
|-0,48EUR
|-0,94%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
26.09.2025 17:54:37
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,12 £
|
Abst. Kursziel*:
22,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
