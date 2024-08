Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent stärker bei 4 483,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 4 442,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 441,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 442,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 499,20 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,676 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 491,43 Punkten. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 4 395,30 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 4 053,53 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,56 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 5,56 Prozent auf 140,98 EUR), Glencore (+ 3,82 Prozent auf 4,33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,82 Prozent auf 28,45 GBP), HSBC (+ 2,30 Prozent auf 6,93 GBP) und Rio Tinto (+ 2,02 Prozent auf 50,35 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-1,59 Prozent auf 15,18 GBP), UniCredit (-1,07 Prozent auf 38,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 60,99 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,98 Prozent auf 452,70 EUR) und BAT (-0,76 Prozent auf 27,39 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19 197 075 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 522,927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,57 Prozent.

Redaktion finanzen.at