FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 26,97 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investierten, hätten nun 370,782 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 32,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 078,24 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 186,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at