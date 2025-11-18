Shell Aktie
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 26,97 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investierten, hätten nun 370,782 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 32,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 078,24 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 186,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
