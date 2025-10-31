Shell Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien höher als die schon vorab gestiegenen Markterwartungen ausgefallen, schrieb Matthew Lofting in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Donnerstagabend. Die positive operative Entwicklung unterstütze den Barmittelzufluss./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
