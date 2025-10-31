Shell Aktie
|32,44EUR
|-0,32EUR
|-0,96%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 38 auf 39 Euro angehoben und die Aktien auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal ermögliche weiteren Schuldenabbau und höchst zuverlässige Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Michele della Vigna am Freitagmorgen in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:42 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.25
|Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei (Dow Jones)
|
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
|
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
|
29.10.25