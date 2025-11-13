Wacker Neuson Aktie
Wacker Neuson-Aktie verteuert sich: Prognose gestrafft, Q3-Zahlen leicht positiv
In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa sechs Prozent auf etwas mehr als 550 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um zwei Drittel auf rund 41 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,8 auf 7,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Baumaschinenhersteller 26,7 Millionen Euro nach 9,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal habe sich die Dynamik zwar verbessert, konnte einen schwachen Jahresstart aber trotz Kosteneinsparungen nicht ausgleichen. So gingen in den ersten neun Monaten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis kräftig zurück.
Die Wacker Neuson-Aktie steigt via XETRA zeitweise 2,85 Prozent auf 18,74 Euro.
