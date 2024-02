Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,90 Prozent fester bei 16 091,92 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,700 Prozent auf 16 059,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 947,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16 115,96 Punkte, das Tagestief hingegen 15 931,70 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,484 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag imJanuar, dem 29.01.2024, den Wert von 15 628,04 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 14 258,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11 455,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 134,22 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cutera (+ 13,71 Prozent auf 2,24 USD), Arundel (+ 11,76 Prozent auf 0,19 CHF), Cumulus Media A (+ 10,32 Prozent auf 3,74 USD), Microvision (+ 9,77 Prozent auf 2,36 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,41 Prozent auf 1,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen i-CABLE Communications (-44,44 Prozent auf 0,05 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-13,02 Prozent auf 7,48 USD), Ebix (-12,04 Prozent auf 0,95 USD), AXT (-11,00 Prozent auf 4,29 USD) und Agenus (-10,81 Prozent auf 0,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 68 716 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,796 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 74,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at