25.11.2025 12:27:00
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags mit Zuschlägen
Am Dienstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,12 Prozent im Plus bei 7 968,98 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,423 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,279 Prozent höher bei 7 981,89 Punkten, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 989,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 942,72 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 843,04 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 257,47 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 42 125 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
