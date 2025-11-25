Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags mit Zuschlägen

Der CAC 40 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,12 Prozent im Plus bei 7 968,98 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,423 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,279 Prozent höher bei 7 981,89 Punkten, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 989,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 942,72 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 843,04 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 257,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 42 125 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

