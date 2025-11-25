Optimismus in Paris: CAC 40 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag springt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,85 Prozent auf 8 027,39 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,279 Prozent auf 7 981,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 942,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 038,67 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 843,04 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 7 257,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,57 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 100 008 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at