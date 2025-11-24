Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Euronext-Handel im Blick 24.11.2025 17:59:10

Börse Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

So performte der CAC 40 schlussendlich.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent leichter bei 7 959,67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,423 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,599 Prozent auf 8 030,46 Punkte an der Kurstafel, nach 7 982,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 958,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 033,38 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der CAC 40 7 969,69 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der CAC 40 mit 7 255,01 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 270 883 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 307,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

