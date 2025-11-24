Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Montag gewinnt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,31 Prozent auf 8 007,19 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,599 Prozent fester bei 8 030,46 Punkten in den Handel, nach 7 982,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 032,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 997,35 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 7 969,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 7 255,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 874 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,530 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at