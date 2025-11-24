Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
24.11.2025 09:29:31
Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
Am Montag gewinnt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,31 Prozent auf 8 007,19 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,599 Prozent fester bei 8 030,46 Punkten in den Handel, nach 7 982,65 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 032,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 997,35 Punkten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 7 969,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 7 255,01 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 874 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,530 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
