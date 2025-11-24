Airbus Aktie

Index im Blick 24.11.2025 12:26:40

Angespannte Stimmung in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag

Angespannte Stimmung in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag

Der Handel in Paris verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,17 Prozent leichter bei 7 969,11 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,423 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,599 Prozent höher bei 8 030,46 Punkten in den Handel, nach 7 982,65 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 968,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 033,38 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 7 969,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 7 255,01 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,78 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,530 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

