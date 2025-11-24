CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Montagnachmittag im Minus

In Paris ist am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,10 Prozent auf 7 974,33 Punkte nach unten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,423 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,599 Prozent höher bei 8 030,46 Punkten, nach 7 982,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 958,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 033,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 969,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 255,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,85 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 107 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 307,530 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at