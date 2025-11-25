Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Blick
|
25.11.2025 17:58:41
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich in der Gewinnzone
Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,83 Prozent aufwärts auf 8 025,80 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,423 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,279 Prozent stärker bei 7 981,89 Punkten, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 942,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 038,67 Punkten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 8 225,63 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 7 843,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 257,47 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,55 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 186 292 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
12:27
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.11.25