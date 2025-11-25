Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich in der Gewinnzone

Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,83 Prozent aufwärts auf 8 025,80 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,423 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,279 Prozent stärker bei 7 981,89 Punkten, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 942,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 038,67 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 8 225,63 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 7 843,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 257,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,55 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 186 292 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

