Montagshandel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Für den CAC 40 geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:10 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 8 054,57 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,403 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,18 Prozent auf 8 044,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 950,18 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 067,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 017,47 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der CAC 40 auf 7 918,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 743,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 7 338,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,94 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 58 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 297,756 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at