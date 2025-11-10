Worldline Aktie

Worldline

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

CAC 40-Kursentwicklung 10.11.2025 09:28:47

Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im CAC 40

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 1,03 Prozent auf 8 032,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,18 Prozent fester bei 8 044,09 Punkten in den Montagshandel, nach 7 950,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 044,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 031,33 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 918,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 743,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 338,67 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,63 Prozent zu. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 325 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 297,756 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten