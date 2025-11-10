Gewinne in Paris: CAC 40 legt zu

Am Montag legt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1,33 Prozent auf 8 056,14 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,18 Prozent höher bei 8 044,09 Punkten, nach 7 950,18 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 074,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 017,47 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 918,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 7 338,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 8,96 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 87 983 Aktien gehandelt. Mit 297,756 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

