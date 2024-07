Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 3 697,38 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 118,209 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 686,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 686,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 682,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 699,44 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der ATX bei 3 591,60 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 3 580,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der ATX 3 212,43 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,36 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 17,85 EUR), BAWAG (+ 1,41 Prozent auf 68,15 EUR), Lenzing (+ 1,21 Prozent auf 33,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,79 Prozent auf 47,18 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,73 Prozent auf 110,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 19,48 EUR), voestalpine (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 38,98 EUR), Telekom Austria (-0,79 Prozent auf 8,74 EUR) und DO (-0,75 Prozent auf 158,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 238 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,969 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

