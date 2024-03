Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt schlussendlich

Am Freitag kletterte der SLI via SIX letztendlich um 0,59 Prozent auf 1 906,37 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,151 Prozent höher bei 1 898,12 Punkten, nach 1 895,25 Punkten am Vortag.

Bei 1 907,30 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 896,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,71 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 1 799,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wies der SLI einen Stand von 1 747,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der SLI mit 1 758,94 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,10 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 907,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4,13 Prozent auf 27,24 CHF), Julius Bär (+ 3,56 Prozent auf 50,28 CHF), VAT (+ 2,70 Prozent auf 471,20 CHF), Logitech (+ 1,48 Prozent auf 79,58 CHF) und Sonova (+ 1,32 Prozent auf 284,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-9,79 Prozent auf 1,16 CHF), Sandoz (-1,87 Prozent auf 27,81 CHF), Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 244,70 CHF), Lonza (-0,26 Prozent auf 464,60 CHF) und Partners Group (-0,20 Prozent auf 1 268,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 16 807 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,312 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

