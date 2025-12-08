Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne

Der SLI kletterte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,36 Prozent auf 2 102,24 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,138 Prozent auf 2 097,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 092,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 106,38 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 023,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 1 948,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,40 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2,19 Prozent auf 317,70 CHF), Sandoz (+ 2,08 Prozent auf 58,90 CHF), Holcim (+ 1,92 Prozent auf 76,34 CHF), UBS (+ 1,75 Prozent auf 33,14 CHF) und Logitech (+ 1,37 Prozent auf 95,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Adecco SA (-2,73 Prozent auf 21,36 CHF), Temenos (-2,39 Prozent auf 75,65 CHF), Swatch (I) (-2,32 Prozent auf 162,40 CHF), Alcon (-1,77 Prozent auf 64,24 CHF) und Givaudan (-1,37 Prozent auf 3 302,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 7 264 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,306 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,27 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

