Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Rentables Sandoz-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sandoz-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,86 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hat, hat nun 26,413 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 58,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 557,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,73 Prozent zugenommen.
Am 04.10.2023 wagte die Sandoz-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Sandoz-Aktie lag damals bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
