Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag in Rot
Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,27 Prozent auf 2 096,47 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,134 Prozent tiefer bei 2 099,42 Punkten, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 091,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 103,10 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 005,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2 018,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 945,73 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 9,10 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 582,60 CHF), Julius Bär (+ 0,86 Prozent auf 58,90 CHF), Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 883,00 CHF), Novartis (+ 0,58 Prozent auf 107,26 CHF) und Sandoz (+ 0,58 Prozent auf 59,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-2,30 Prozent auf 127,50 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 88,18 CHF), Richemont (-1,51 Prozent auf 169,35 CHF), Holcim (-1,28 Prozent auf 75,36 CHF) und VAT (-1,22 Prozent auf 389,30 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 651 006 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 263,827 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
