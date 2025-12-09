Roche Aktie

Roche

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SLI-Performance im Fokus 09.12.2025 15:58:42

Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag in Rot

Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag in Rot

Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,27 Prozent auf 2 096,47 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,134 Prozent tiefer bei 2 099,42 Punkten, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 091,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 103,10 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 005,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2 018,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 945,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 9,10 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 582,60 CHF), Julius Bär (+ 0,86 Prozent auf 58,90 CHF), Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 883,00 CHF), Novartis (+ 0,58 Prozent auf 107,26 CHF) und Sandoz (+ 0,58 Prozent auf 59,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-2,30 Prozent auf 127,50 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 88,18 CHF), Richemont (-1,51 Prozent auf 169,35 CHF), Holcim (-1,28 Prozent auf 75,36 CHF) und VAT (-1,22 Prozent auf 389,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 651 006 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 263,827 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen

08.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Roche Buy UBS AG
01.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 Roche Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 80,02 -1,48% Holcim AG
Julius Bär 62,64 1,23% Julius Bär
Novartis AG 114,40 0,22% Novartis AG
Richemont 180,65 -1,63% Richemont
Roche AG (Genussschein) 315,30 -0,76% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 58,96 0,10% Sandoz
SGS SA 93,06 -2,92% SGS SA
Swiss Life AG (N) 941,60 0,56% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 136,45 -1,69% Swiss Re AG
Temenos AG 79,90 -1,11% Temenos AG
UBS 35,43 1,17% UBS
VAT 414,70 -1,66% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,40 5 113,45% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 093,62 -0,41%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

