Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,39 Prozent fester bei 1 723,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 1 721,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 724,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 720,84 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,446 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 1 641,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wurde der SLI auf 1 745,36 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, stand der SLI bei 1 720,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 25,46 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 86,20 CHF), Roche (+ 1,10 Prozent auf 238,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 35,09 CHF) und Richemont (+ 0,92 Prozent auf 110,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams (-3,57 Prozent auf 1,65 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 335,60 CHF), Geberit (-0,82 Prozent auf 485,40 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 1 144,50 CHF) und Sika (-0,63 Prozent auf 235,70 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 931 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,957 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Julius Bär-Aktie verzeichnet mit 9,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

