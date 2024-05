Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert zum Start des Donnerstagshandels

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:10 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,64 Prozent auf 11 975,92 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,264 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,475 Prozent fester bei 11 955,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 899,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 954,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 983,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, stand der SMI bei 11 196,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 310,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, stand der SMI noch bei 11 519,87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,21 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 983,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 4,66 Prozent auf 238,10 CHF), Swiss Re (+ 2,51 Prozent auf 106,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,90 Prozent auf 461,90 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 1 288,50 CHF) und Geberit (+ 0,42 Prozent auf 568,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Givaudan (-0,51 Prozent auf 4 091,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 247,40 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 95,10 CHF), Richemont (-0,40 Prozent auf 136,00 CHF) und Novartis (-0,38 Prozent auf 92,95 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Roche-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 297 970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 246,550 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

