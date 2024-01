Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,33 Prozent aufwärts auf 16 335,76 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 16 281,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 282,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 16 415,39 Punkte, das Tagestief hingegen 16 277,59 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,99 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Stand von 15 877,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 723,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10 741,22 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 3,44 Prozent auf 60,07 USD), Moderna (+ 3,01 Prozent auf 111,93 USD), Datadog A (+ 2,79 Prozent auf 116,17 USD), NVIDIA (+ 2,72 Prozent auf 493,04 USD) und Align Technology (+ 2,54 Prozent auf 268,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil PepsiCo (-1,88 Prozent auf 168,25 USD), JDcom (-1,80 Prozent auf 26,67 USD), Keurig Dr Pepper (-1,67 Prozent auf 31,83 USD), Old Dominion Freight Line (-1,42 Prozent auf 383,75 USD) und Verisk Analytics A (-1,41 Prozent auf 234,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 615 606 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,622 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at