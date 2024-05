Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 16 701,27 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,061 Prozent fester bei 16 708,49 Punkten, nach 16 698,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 726,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 676,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 683,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 15 775,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 12 500,57 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,11 Prozent aufwärts. Bei 16 797,83 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 9,50 Prozent auf 0,67 USD), MicroStrategy (+ 8,58 Prozent auf 1 563,50 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,46 Prozent auf 2,16 USD), Nortech Systems (+ 5,04 Prozent auf 11,87 USD) und Century Aluminum (+ 4,53 Prozent auf 18,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ebix (-8,55 Prozent auf 0,39 USD), Arundel (-7,37 Prozent auf 0,18 CHF), Microvision (-4,98 Prozent auf 1,15 USD), AngioDynamics (-3,97 Prozent auf 6,17 USD) und Geron (-3,59 Prozent auf 3,76 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 630 561 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,896 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 19,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at