Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,16 Prozent auf 16 772,88 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 16 793,64 Zählern und damit 0,289 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 745,30 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 699,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 895,79 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 18 398,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 16 340,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 13 644,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 13,59 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dixie Group (+ 29,60 Prozent auf 0,82 USD), Cutera (+ 10,49 Prozent auf 0,84 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,31 Prozent auf 1,12 USD), Century Aluminum (+ 8,96 Prozent auf 13,74 USD) und SIGA Technologies (+ 7,19 Prozent auf 9,32 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil JetBlue Airways (-20,41 Prozent auf 4,82 USD), Dorel Industries (-19,15 Prozent auf 4,01 USD), Comtech Telecommunications (-7,57 Prozent auf 2,93 USD), Century Casinos (-7,30 Prozent auf 2,16 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,98 Prozent auf 3,20 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 848 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,010 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at