Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Lukrativer Donegal Group B-Einstieg? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,07 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 6,636 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,50 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 08.12.2025 auf 16,20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7,50 Prozent.

Donegal Group B wurde am Markt mit 587,61 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Donegal Group Inc. (B) 16,75 3,40% Donegal Group Inc. (B)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

