NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,07 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 6,636 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,50 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 08.12.2025 auf 16,20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7,50 Prozent.

Donegal Group B wurde am Markt mit 587,61 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at