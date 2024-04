Freundlicher Handel: SLI am Mittag mit Kursplus

Kaum bewegt zeigt sich der SLI am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 1 901,84 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 1 901,98 Punkte an der Kurstafel, nach 1 899,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 896,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 903,91 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 875,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der SLI 1 763,51 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 03.04.2023, mit 1 749,47 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,65 Prozent auf 256,10 CHF), Swatch (I) (+ 1,22 Prozent auf 207,50 CHF), Lonza (+ 1,13 Prozent auf 539,00 CHF), Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 526,00 CHF) und Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-2,08 Prozent auf 10 350,00 CHF), Swiss Re (-1,86 Prozent auf 113,20 CHF), Sandoz (-1,73 Prozent auf 26,19 CHF), Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 478,80 CHF) und Julius Bär (-0,57 Prozent auf 51,96 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 518 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 255,917 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at